《蔡浩专栏》中国央行就8月外汇占款答记者问透露了什么？

（作者为恒丰银行金融市场总部研究员）

近期，中国8月外汇储备和外汇占款数据分别公布，受新一轮汇改和美联储即将加息的影响，外储单月下滑939亿美元，央行口径外汇占款减少3,184亿元人民币，金融机构外汇占款下降7,238亿元，三项数据均录得历史最大降幅。为此，中国央行官网专门发布了一条答记者问的新闻，以期给出正面的解读，平息市场影响。

央行答记者问三个问题中的两个，都在回答为什么这三个数据不一致，由于回答的较为专业，多数人只能留下个似是而非的印象。要清晰的明白它们为什么不同，首先要从这三个概念的产生和关联上说起。

外汇进入中国后，从商业银行那里结汇换成人民币，对商业银行而言就形成了外汇占款；商业银行将获取的外汇，向央行结汇，央行为此新发人民币给商业银行，并在央行资产负债表上形成了等额的外汇占款（央行口径）；央行将获取的外汇统一管理起来，就形成了国家的外汇储备。

从产生过程来看，央行口径外汇占款和外储直接联系，但两者通常并不相等，因为外储的变化除了上述的商业化产生过程外，还受两方面影响，一方面是市场汇率波动引发的估值变化，另一方面是央行主动进行的非商业化操作，例如外储委托贷款、注资政策性银行、货币互换等。

结合8月数据来看，正是这种形成机制的不同，导致外储下降幅度要大于央行口径外汇占款的下降幅度，两者数字的差额，就等于央行答记者问时所提及的外储委托贷款提取和外储估值下降之和。剩下的央行口径外汇占款降幅，则是央行售汇给商业银行，通过商业银行为外汇市场提供流动性的结果。

按照央行的统计口径，金融机构外汇占款就是央行口径外汇占款、商业银行外汇占款及银行业非存款类金融机构（占比极小，主要指信托、金融租赁、汽车金融和贷款公司等）的外汇占款之和，存量上肯定要大于央行口径外汇占款。从8月增量来看，金融机构外汇占款降幅是央行口径外汇占款降幅的2.27倍，央行给出的解读是，银行体系外汇流动性充裕，收益较低，故部分金融机构将外汇流动性提供给企业和个人，满足企业和个人丰富资产配置的需求。

这个解读透露了不少信息：其一，在国内，以外汇定价的投资品种匮乏，外汇通常只能以外储、商业银行存款和民间持汇三种方式存在，企业和个人要想丰富外汇资产配置，就只能通过各种渠道，将资金转移到境外去，在中国实行资本项目管制的当下，这就相当于是热钱流出。

其二，央行此种解读，等于是变相承认了热钱外流的事实，透露出的是对局势掌控的自信。虽然8月热钱流出规模据估算应达千亿以上美元规模，但随着央行对外汇远期售汇实行宏观审慎管理，前期因人民币汇率机制改革引发的价格超调预期渐渐被平复。笔者与长期研究汇率政策的复旦大学孙立坚教授就此进行了交流，均认为，在国际大环境不变的前提下（例如美联储不在9月加息），9月外储和外占下降的幅度将有大幅缩减。