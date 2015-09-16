《全球汇市》美债收益率上涨支撑美元，乐观数据增强美联储升息预期

另外，过去三年美国的通胀率一直低于美联储的预测，薪资增长落后于就业市场的改善速度，也让决策者感到为难。

巴克莱的分析师表示，“我们的美国分析师团队预期，美联储在9月会议上将维持政策不变，推迟升息，在最近金融市场承压之后，评估其展望所面临的下行风险。”

“我们预期美联储主席叶伦将强调决策取决于数据表现，每次会议都有‘可能’，但我们相信对于外部需求和通胀的担忧，将把升息时间推迟到2016年3月，”他们在报告中写道。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1259 1.1266 -0.06 -6.93 1.2097

美元/日圆 120.32 120.42 -0.08 0.72 119.68

欧元/日圆 135.47 135.66 -0.14 -6.71 144.77

美元/瑞郎 0.9723 0.9734 -0.11 -2.19 0.9941

英镑/美元 1.5342 1.5341 0.01 -1.48 1.5573

美元/加元 1.3209 1.3246 -0.28 13.69 1.1618

澳元/美元 0.7178 0.7141 0.52 -12.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6373 0.6350 0.36 -18.26 0.7797

欧元/瑞郎 1.0954 1.0972 -0.16 -8.91 1.2026

欧元/英镑 0.7336 0.7341 -0.07 -5.40 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3240 9.3633 -0.42 -0.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.2078 8.1927 0.18 9.85 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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