新债招标：台湾鸿海五年无担债以1.25%定价，七年期利率1.45%

路透台北9月22日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 表示，其104-3期无担保公司债三年、五年、七年券利率分别以1.05%、1.25%、1.45%定价，发行金额则各为18亿台币、28亿台币、10亿台币。

鸿海并指出，该期公司债二年期、四年期、五年六个月期、六年期、 及十二年期则以0.95%、1.15%、1.27%、1.33%、2.0%定价，发行金额分别为14亿台币、11亿台币、2亿台币、4亿台币、3亿台币。

本次鸿海公司债总计发行90亿台币，将于9月29日(下周二)交割，募得价款将用以偿还短期负债。

鸿海本次公司债并未委托证券承销商对外公开承销。鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。

同时鸿海在9月15日董事会后也公布，将再发行不超过180亿台币无担保普通公司债，得采分次发行，且视市场状况发行不同期限债券。筹资目的是偿还短期负债及充实营运资金。

以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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鸿海 9月中 1.25%/28亿 twAA+

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台电 8月26日 1.15%/38亿 twAAA

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鸿海 6月中 1.39%/22亿 twAA+

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中油 6月8日 1.30%/75亿 Fitch A+

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台电 4月27日 1.35%/24亿 twAAA

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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA

----------------------------------------------------(完)