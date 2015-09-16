路透伦敦9月16日 - 以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：试探1.5475失败后，英镑似乎再度有所回软。如果回落至1.5330区域下方，则有可能进一步下探本月稍早所及低位1.5250和1.5170。

欧元/美元：昨日回落至1.1280下方后，维持区间波动，较强的支撑位仍为略高于1.1145的100日移动均线，以及始于8月低位的趋势线支撑位1.1180。若升穿1.1400，则将再次试探8月所及高位1.1700。

美元/日圆：目前有点像是处于横盘波动状况，关键三角形态阻力位是121.15日圆，三角形态支撑位为119.15日圆。美元仍非常有望回落至几周前的116.20区域，但目前似乎胶着在118.50-121.50区间。

欧元/英镑：处于三角形内整固状态，阻力位见0.7375英镑，支撑位为0.7250。若升穿0.7400，有望机会上探0.7500。若跌破0.7230，料将向0.7180回落。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1262 1.1266 -0.04 -6.90 1.2097

美元/日圆 120.23 120.42 -0.16 0.64 119.68

欧元/日圆 135.41 135.66 -0.18 -6.76 144.77

美元/瑞郎 0.9724 0.9734 -0.10 -2.18 0.9941

英镑/美元 1.5340 1.5341 -0.01 -1.50 1.5573

美元/加元 1.3211 1.3246 -0.26 13.71 1.1618

澳元/美元 0.7177 0.7141 0.50 -12.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6371 0.6350 0.33 -18.29 0.7797

欧元/瑞郎 1.0955 1.0972 -0.15 -8.91 1.2026

欧元/英镑 0.7338 0.7341 -0.04 -5.38 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3276 9.3633 -0.38 -0.86 9.4688

美元/挪威克朗 8.1902 8.1927 -0.03 9.61 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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