日本央行表示，本季度日本工业生产将会持平，10-12月当季的增长前景也存在不确定性，因为中国经济放缓使日本向亚洲的出口受到打击。这种谨慎评估凸显央行委员信心减弱，不再那么坚信日本经济将在7-9月强劲反弹。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措来得小；并称央行准备好必要时扩大量化宽松计划的规模、组成成份及持续期间。

瑞典央行周三公布最近一次的会议记录显示，通胀正在上扬而经济正在走强，但鉴于国际情势发展的种种忧虑，瑞典央行已经准备好在当前物价升势转向时采取行动。

香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指本地离岸人民币(CNH)流动性支援充足，人民币短期波动不影响CNH资产长远需求。

泰国央行维持指标利率在1.50%不变，符合市场预期。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点

一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点