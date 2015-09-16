香港房地产：保利置业以17.3亿港元投得屯门住宅土地，远高于市场预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月16日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界屯门的住宅土地，由中资开发商--保利置业 以17.3亿港元投得，远高于市场预期。
该幅土地位于屯门青山公路青山湾段第48区，可建总楼面面积约为11.46万平方尺，建筑物最高可建六层，并附设地下停车场。地政总署上周五截标，发展商反应热烈，共接获20份标书，当中亦包括大型内地房企--万科 。
测量师对该土地的估值参差，三家测量师行估计介乎5-13.8亿港元。而保利置业的中标价亦远高于市场估值上限。
保利置业为中国大型央企--保利集团的唯一海外上市房企。该公司对上一次中标香港政府土地，是去年2月以约39.23亿港元投得九龙启德发展区的住宅土地，当时其出价亦高于市场预期。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”