香港房地产：保利置业以17.3亿港元投得屯门住宅土地，远高于市场预期

路透香港9月16日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界屯门的住宅土地，由中资开发商--保利置业 以17.3亿港元投得，远高于市场预期。

该幅土地位于屯门青山公路青山湾段第48区，可建总楼面面积约为11.46万平方尺，建筑物最高可建六层，并附设地下停车场。地政总署上周五截标，发展商反应热烈，共接获20份标书，当中亦包括大型内地房企--万科 。

测量师对该土地的估值参差，三家测量师行估计介乎5-13.8亿港元。而保利置业的中标价亦远高于市场估值上限。