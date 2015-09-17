重温稿-台湾货币市场：短率持续盘旋低档，因应票券商需求跨季资金供给增温

* 短率持续盘旋低档 * 跨季拆款资金供给增温 * 短票利率靠向区间低位 记者 詹静宜 路透台北9月16日 - 台湾银行间短率周三盘旋低档。资金调度人士指出，随着票券商跨季拆款需求增温， 已有大型金融机构今起正式开放对票券商承作三周跨季拆款成交在0.425%，明起两周拆款将为跨季交投的大宗 、利率料略低于今日成交的三周拆款，至于季内短率则因短钱充裕而续处低位。 他们表示，目前拆款交投以到期续作为主，部分资金需求方较为青睐跨季天期，但银行间考量季底风险适 足率(BIS)计算，本周愿意提供跨季拆款资金仍为少数，且各家金融机构对票券商及银行仍有个别额度控管， 略增加跨季拆款调度的困难。 〞明天也将提供两周跨季拆款，利率跟三周差不多但会比三周的低一点点。〞一位大型金融机构资调人士 说。 资金调度人士并提及，在大型金融机构率先开出跨季拆款利率后，将会形成比价效应，其他跨季资金供给 方料将跟进，明天对票券商两周拆款利率料落在0.41-0.42%，稍高于今日银行间成交三周拆款利率的0.38-0.4 0%，毕竟资金供给方对跨季资金态度较为保守，预期下周才会有更多银行加入跨季资金供给行列。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.385-0.410% **短票利率向低位靠拢** 短票方面，交易员表示，因部分票券商不承作季内短票，将季内资金调度改以拆款支应，带动票券商季内 拆款需求提高，且因市场资金宽裕，今日30天期跨季短票利率稍有靠向0.46%的低位，较长天期短票利率则维 持不变。 〞大家真的疯了，钱真是多，大家多到乱抢。〞一位票券公司交易员说。 他并称，近两周来，台电发行的4-5个月天期跨年短票利率一直走低，在次级交易市场成交利率已跌破0.5 %，7月底该种短票利率水准还在0.6%上方，凸显资金去化实属不易，才会有银行愿意以0.5%利率去抢六个月自 保短票。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，交投较上日略向低位靠拢，月内短 票则成交在0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.469%，前日在0.47 1%；上日成交量139.17亿台币，前日127.28亿台币。 台湾央行周三共发行4,707.5亿台币定存单，与今日存单到期金额4,703.5亿台币相较，存单发行余额增4 亿台币。 本周到期台湾央行存单金额为2兆(万亿)107.1亿台币，本周余日落点分别为周四5,896.8亿、周五533亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为265亿台币，累积超额准备为2,953亿台币、 加计前期1%的超 额准备4,304亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，整体市场资金仍显宽松，令RP利率持续稳在低位，至于跨 季RP交投则大致持平近期水准，未见明显增加，或有部分投信担心季底赎回压力，对跨季资金布局仍偏谨慎， 季底前料RP利率持平既有区间不变。 〞市场钱很多，不用先急著作跨月的。〞一位证券交易员说。 本周余日资金变化因子还包括周三远东新 到期还本30亿台币；周四台电到期还本15.25亿台币； 周五交割台新金控 旗下台新银行60亿台币金融债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 杨淑祯)