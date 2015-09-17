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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率持续盘旋低档，因应票券商需求跨季资金供给增温

* 短率持续盘旋低档
    * 跨季拆款资金供给增温
    * 短票利率靠向区间低位

     记者 詹静宜
    路透台北9月16日 - 台湾银行间短率周三盘旋低档。资金调度人士指出，随着票券商跨季拆款需求增温，
已有大型金融机构今起正式开放对票券商承作三周跨季拆款成交在0.425%，明起两周拆款将为跨季交投的大宗
、利率料略低于今日成交的三周拆款，至于季内短率则因短钱充裕而续处低位。
    
    他们表示，目前拆款交投以到期续作为主，部分资金需求方较为青睐跨季天期，但银行间考量季底风险适
足率(BIS)计算，本周愿意提供跨季拆款资金仍为少数，且各家金融机构对票券商及银行仍有个别额度控管，
略增加跨季拆款调度的困难。
    
    〞明天也将提供两周跨季拆款，利率跟三周差不多但会比三周的低一点点。〞一位大型金融机构资调人士
说。
    
    资金调度人士并提及，在大型金融机构率先开出跨季拆款利率后，将会形成比价效应，其他跨季资金供给
方料将跟进，明天对票券商两周拆款利率料落在0.41-0.42%，稍高于今日银行间成交三周拆款利率的0.38-0.4
0%，毕竟资金供给方对跨季资金态度较为保守，预期下周才会有更多银行加入跨季资金供给行列。
    
                              今日报价                 上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均        0.321%                   0.321%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间       0.280-0.370%             0.280-0.370%   
   --一周拆款利率区间       0.320-0.420%             0.320-0.420% 
                                              
   --两周拆款利率区间       0.320-0.400%             0.385-0.410%      
                   
    **短票利率向低位靠拢**
   
    短票方面，交易员表示，因部分票券商不承作季内短票，将季内资金调度改以拆款支应，带动票券商季内
拆款需求提高，且因市场资金宽裕，今日30天期跨季短票利率稍有靠向0.46%的低位，较长天期短票利率则维
持不变。
    
    〞大家真的疯了，钱真是多，大家多到乱抢。〞一位票券公司交易员说。
    
    他并称，近两周来，台电发行的4-5个月天期跨年短票利率一直走低，在次级交易市场成交利率已跌破0.5
%，7月底该种短票利率水准还在0.6%上方，凸显资金去化实属不易，才会有银行愿意以0.5%利率去抢六个月自
保短票。 
    
    大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，交投较上日略向低位靠拢，月内短
票则成交在0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，大致同于上日。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.469%，前日在0.47
1%；上日成交量139.17亿台币，前日127.28亿台币。
    
    台湾央行周三共发行4,707.5亿台币定存单，与今日存单到期金额4,703.5亿台币相较，存单发行余额增4
亿台币。
    
    本周到期台湾央行存单金额为2兆(万亿)107.1亿台币，本周余日落点分别为周四5,896.8亿、周五533亿。
    
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为265亿台币，累积超额准备为2,953亿台币、 加计前期1%的超
额准备4,304亿台币。
 
 
    **RP利率持稳**  
    
    债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，整体市场资金仍显宽松，令RP利率持续稳在低位，至于跨
季RP交投则大致持平近期水准，未见明显增加，或有部分投信担心季底赎回压力，对跨季资金布局仍偏谨慎，
季底前料RP利率持平既有区间不变。
    
    〞市场钱很多，不用先急著作跨月的。〞一位证券交易员说。
    
    本周余日资金变化因子还包括周三远东新 到期还本30亿台币；周四台电到期还本15.25亿台币；
周五交割台新金控 旗下台新银行60亿台币金融债。 
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交
在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 
    
    大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间
则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(
完)     

 (审校 杨淑祯)

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