欧洲股市：受SABMiller并购消息提振上涨，聚焦美联储会议

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX指数收涨约1.6%
* 百威英博打算向SABMiller提出并购提议，后者股价劲涨20%
* 美联储召开为期两日政策会议
路透米兰9月16日 - 欧洲股市周三连续第二日收高，百威英博 计划向SABMiller 提出并购提议的消息带动两家公司股价急升，而在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四公布利率决定前，投资人保持谨慎态度。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.57%，报1,427.55点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨1.65%。
全球第二大啤酒生产商SABMiller 暴涨20%至六个月高位，此前公司称全球最大啤酒生产商百威英博打算向其提出并购提议，若两家合并，将组成啤酒业巨无霸。百威英博股价大涨6.4%。
拥有卡地亚的Richemont 劲涨6.6%，此前公司公布销售增长好于预期，受助于中国游客支出增长。其他奢侈品类股也上扬，持有服装零售商Zara的Inditex 公布销售增长后，股价大涨5.9%。
欧洲股市收涨，和美股上涨的走势一致，后者由能源股领升。短期美国公债收益率保持在近四年半高位，因投资者为美国可能升息作准备。
美联储周三召开政策会议，周四将公布政策决定。
德股DAX指数 收升0.38%，报10,227.21点。英股富时100指数 收涨1.49%，报6,229.21点，法股CAC指数 上涨1.67%，报4,645.84点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。