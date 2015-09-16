全球金市：金价上涨，因美国通胀意外下跌

* 在美国通胀数据公布后，金价突破交投区间

* 交易商等待美联储会议对利率的线索

* 美联储周三开始为期两日的政策会议

路透纽约/伦敦9月16日 - 金价周三上涨逾1%，此前数据显示美国8月通胀意外下跌，削弱对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将决定在近十年来首次升息的预期。

美国8月消费者物价指数(CPI)意外下跌，直指通胀温和，令美联储对是否升息的决定复杂化。

这扶助黄金突破在美联储会议举行前留守的窄幅交投区间，升至一周高位1,124.30美元。美联储周三开始为期两日的会议。

“CPI数据回落，导致黄金空头在明日美联储会议结果公布前回补，他们原本希望金价会测试1,100美元以下的水准，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易部董事Tai Wong说，Wong补充说，CPI数据“令美联储保持利率不变的可能性略微上升。”

1757 GMT，现货金 上涨1.3%，报每盎司1,119.70美元。美国12月期金 上升1.5%，报每盎司1,119美元。

现货银 劲升3.4%，报每盎司14.88美元。

路透过去24小时向80名分析师进行的调查结果显示，略过半的分析师预计美联储将保持利率不变的时间将略长一些。

升息预料将令金价承压。

全球股市连续第二天上涨，而美元 下跌。

交易员称，在现货黄金市场，印度金价较全球指标价格贴水约5美元，因需求疲弱，而中国金价较全球指标升水约5美元。

现货铂金 上涨1%，报每盎司966.49美元。现货钯金 上升1.1%，报606美元。(完)

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