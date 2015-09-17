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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
         
    9月14日当周
    
    9月18日(五)
    暂无重要数据公布
    
    9月21日当周
    
    9月21日(一)
    暂无重要数据公布 
    
    9月22日(二)
    0130 澳洲房价指数                                 第二季      --       +1.6% 
    
    9月23日(三)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         8月       --        48.5
               出口(亿新西兰元)                                   --        42.0
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    逆差6.49
                                              截至8月的一年       --    逆差26.9
        
    9月24日(四)
    暂无重要数据公布 
    
    9月25日(五)
    暂无重要数据公布 (完)

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