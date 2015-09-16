金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报822.71点，上涨1.97%。
中国股市：中国股市沪综指大举反弹，收创近三周最大单日涨幅。
中国汇市：人民币兑美元即期续收跌并失守6.37元支撑，中间价亦小跌。
香港股市：收涨逾2%，受中国内地股市尾盘大涨提振。
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,553.097点，上涨2.51%。
巴西汇市：雷亚尔下滑，美联储很快将做出的利率决定令新兴市场投资者保持谨慎。雷亚尔兑美元 收报3.8330/41，上日收报3.8601/26。
============================================================================
南非股市：大涨，受益于全球油价上涨。指标Top-40指数 收报45,588.01点，上涨3.64%；大盘综合指数 收报51,029.24点，上涨3.11%。
南非汇市：兰特上涨，受好于预期的零售数据推动。
=========================================================================
印度股市：收高1%，创逾两周来最高收位，亚洲市场大涨带来激励，尽管美联储本周可能加息。BSE指数 收报25,963.97点；NSE指数 收报7,899.15 点，上涨0.89%。
印度汇市：卢比兑美元 下滑，收报66.4600。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报837.390点，上涨3.7%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报452.98点，上涨3.33%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.330，上涨2.05%；卢布兑欧元 报73.729，涨1.94%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)