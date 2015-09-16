金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周三)走势纵览。

中国汇市：人民币兑美元即期续收跌并失守6.37元支撑，中间价亦小跌。

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,553.097点，上涨2.51%。

巴西汇市：雷亚尔下滑，美联储很快将做出的利率决定令新兴市场投资者保持谨慎。雷亚尔兑美元 收报3.8330/41，上日收报3.8601/26。

南非股市：大涨，受益于全球油价上涨。指标Top-40指数 收报45,588.01点，上涨3.64%；大盘综合指数 收报51,029.24点，上涨3.11%。

南非汇市：兰特上涨，受好于预期的零售数据推动。