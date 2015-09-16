《汇市简讯》欧元兑英镑盘整格局将占主导

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透9月17日 - 2327GMT
* 欧元兑英镑开盘下滑0.85%，外移日(outside day)信号偏空，不过仍将维持区间波动
* 英国就业数据强劲，以及英央行总裁卡尼对通胀看法强硬，带动英镑涨势
* 动能指标暗示格局将盘整
* 持续了第四周的0.7240/0.7400区间，料仍延续
* 纽约市场0.7266/0.7307的区间将是最初的支撑位和阻力位。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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