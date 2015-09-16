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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 07:35 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑盘整格局将占主导

路透9月17日 - 2327GMT

* 欧元兑英镑开盘下滑0.85%，外移日(outside day)信号偏空，不过仍将维持区间波动

* 英国就业数据强劲，以及英央行总裁卡尼对通胀看法强硬，带动英镑涨势

* 动能指标暗示格局将盘整

* 持续了第四周的0.7240/0.7400区间，料仍延续

* 纽约市场0.7266/0.7307的区间将是最初的支撑位和阻力位。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)

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