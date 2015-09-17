英国利率：央行总裁卡尼对升息想法不变，其他委员态度更加迫切

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“不论是我个人感觉的这段期间通胀超出目标，还是更多一般性统计分析均暗示，明显独立的通胀冲击往往就像公共汽车一样，一次还不止一趟，”威尔称。
“这并不是我十分在意的事情，但却能够让我更谨慎一些。”
在卡尼及其他MPC委员讲话期间，英镑兑美元走高，触及三周高位。而美元则受到美国8月消费者物价意外回落消息的打击，该数据降低了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四升息的预期。
一家国际性银行的交易员称，英国央行官员的评论进一步加大了英镑的买压，此前英镑已经受到薪资数据的提振。周三稍早公布的数据显示，英国截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)同比增长创逾六年来的最快速度 。(完) (编译 孙国玉/王兴亚/刘秀红；审校 郑茵/杜明霞/徐文焰)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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