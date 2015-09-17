英国利率：央行总裁卡尼对升息想法不变，其他委员态度更加迫切

“不论是我个人感觉的这段期间通胀超出目标，还是更多一般性统计分析均暗示，明显独立的通胀冲击往往就像公共汽车一样，一次还不止一趟，”威尔称。

“这并不是我十分在意的事情，但却能够让我更谨慎一些。”

在卡尼及其他MPC委员讲话期间，英镑兑美元走高，触及三周高位。而美元则受到美国8月消费者物价意外回落消息的打击，该数据降低了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四升息的预期。