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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 10:48 BJT

汽车产业：丰田预计年底前就是否与宝马在运动车方面合作作出决定

“到年底前我们将决定是否这样做，”上述发言人称，“在此之前的整个研究，例如关于何种平台以及何种架构，都一直进展顺利，我们还没有决定为这个项目放行，但也快了。”

宝马首席财务官Friedrich Eichiner周二称该公司正在与丰田讨论加强合作事宜，但未透露详情。Van Zyl则对此不予置评。

丰田汽车管理人士称，该公司在欧洲的销售今年或下降1%-2%，因俄罗斯市场滑坡。他预计明年在欧洲的销售可能略有增加，但要判断增加多少还为时过早。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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