汽车产业：丰田预计年底前就是否与宝马在运动车方面合作作出决定

“到年底前我们将决定是否这样做，”上述发言人称，“在此之前的整个研究，例如关于何种平台以及何种架构，都一直进展顺利，我们还没有决定为这个项目放行，但也快了。”

宝马首席财务官Friedrich Eichiner周二称该公司正在与丰田讨论加强合作事宜，但未透露详情。Van Zyl则对此不予置评。