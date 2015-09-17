汽车产业：丰田预计年底前就是否与宝马在运动车方面合作作出决定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“到年底前我们将决定是否这样做，”上述发言人称，“在此之前的整个研究，例如关于何种平台以及何种架构，都一直进展顺利，我们还没有决定为这个项目放行，但也快了。”
宝马首席财务官Friedrich Eichiner周二称该公司正在与丰田讨论加强合作事宜，但未透露详情。Van Zyl则对此不予置评。
丰田汽车管理人士称，该公司在欧洲的销售今年或下降1%-2%，因俄罗斯市场滑坡。他预计明年在欧洲的销售可能略有增加，但要判断增加多少还为时过早。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”