《中国报摘》--中国证券报9月17日

* 头版头条:

--多家券商相关部门人士表示，将严格执行监管部门对账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。有券商称，正在研究不同的处理模式，但尚未执行。

* 其他:

--国家发改委副主任连维良表示，发改委正牵头制定国有企业发展混合所有制经济、国有企业投资项目引入非国有资本等文件，其中混改方案今年底之前应能出台，电力体制改革的六个配套文件不久也将出台。

--财政部发布通知称，大力推进2015年城市棚户区改造项目实施。2015年全国城市棚户区改造目标任务已确定为540万套。

--统计数据显示，目前已经有2,000余只已经发行或拟发行的新三板相关主题基金。如果以现在已成立新三板基金的平均规模2.45亿元来计算，将近有5,000亿元人民币的规模。

--中科英华 与中天城投 全资子公司贵阳金控签订股权转让框架协议，拟以20亿元的价格向贵阳金控出售公司与子公司上海中科共同持有的联合铜箔100%股权。贵阳金控将通过本次交易间接购买中融人寿20%股权。

--中航工业集团发布2015年-2034年民用飞机中国市场预测年报，预计未来20年中国内地航空运输市场将保持稳定增长，旅客周转量年均增速为7.4%，货邮周转量年均增速为9%。

--青岛海尔 与华特迪士尼（上海）公司签署许可协议，拟生产迪士尼定制冰箱，并在特定家居用品类产品上使用相关迪士尼原型和商标。