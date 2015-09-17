《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**证券时报**
--众安保险近日宣布与Airbnb开展合作，众安为后者定制的美国境外旅行保障计划已在Airbnb平台上线。
**第一财经日报**
--途牛 宣布，旗下两个商业保理公司已获批，注册资本13亿元人民币。途牛成为国内首个进军旅游商业保理市场的在线旅游企业。
**21世纪经济报道**
--腾讯 周三宣布组建支付基础平台和金融应用线，将原有的支付、理财、征信等业务整合至独立的业务条线。这是腾讯涉足金融业务以来，首次对相关业务进行整合，互联网金融亦正式升级为腾讯战略业务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”