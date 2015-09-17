《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

**证券时报**

--众安保险近日宣布与Airbnb开展合作，众安为后者定制的美国境外旅行保障计划已在Airbnb平台上线。

**第一财经日报**

--途牛 宣布，旗下两个商业保理公司已获批，注册资本13亿元人民币。途牛成为国内首个进军旅游商业保理市场的在线旅游企业。

**21世纪经济报道**

--腾讯 周三宣布组建支付基础平台和金融应用线，将原有的支付、理财、征信等业务整合至独立的业务条线。这是腾讯涉足金融业务以来，首次对相关业务进行整合，互联网金融亦正式升级为腾讯战略业务。(完)