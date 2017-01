《全球重要经济事件一览表》--9月17日-9月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月17日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定,而后发布政策声明(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦召开有关利率的新闻发布会(1830)。

华盛顿--美国财政部下属的恐怖主义及金融情报(Office of Terrorism and Financial Intelligence)机构官员Adam Szubin在参议院发表有关银行、房地产和城市事务的证词(1400)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在美国众议院金融服务委员会(House of Representatives' Financial Services Committee)发表证词(1800)。

澳洲堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会(2330)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员委员诺沃特尼发表演讲(1530)。

法兰克福--德国央行货币政策委员会委员Johannes Beermann发表讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行发布经济布告(0700)

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言(0635)。

塔林--爱沙尼亚财政部公布该国最新宏观经济预测(1000)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Floden就非常时期的货币政策审议发表讲话(0710)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克财政部公布季度宏观经济预测(至9月18日)。

9月18日(五)

西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话(1000)。

北爱尔兰波塔当--英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话(1105)。

法兰克福--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言。

9月19日(六)

美国阿蒙克--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在哈佛法学院/中国发展研究基金会的21世纪金融体系建设研讨会上就经济前景发表讲话(1730)。

美国那什维尔--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1930)。

9月20日(日)

北京--英国财政大臣奥斯本访问中国(至9月24日)。

9月21日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1700)。

卡加利--加拿大央行总裁波洛兹在2016年经济展望活动上发表演说(1845)。

马德里--西班牙央行总裁林德在欧洲新闻社活动中发表演说(0700)。

9月22日(二)

美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委员会发表演说(2300)。

爱丁堡--英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院(David Hume Institute)主办的晚宴上讲话(1830)。

芝加哥--芝加哥市长公布2016财年预算(1500)。

9月23日(三)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言(1300)。

伦敦--英国央行举行金融政策委员会(FPC)会议。

美国哥伦布--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话(1630)。

9月24日(四)

美国阿默斯特--美联储主席叶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话(2100)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政策的讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况(0915)。

奥斯陆--挪威央行举行议息会议(0800)。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程