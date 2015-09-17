《香港报摘》--经济日报9月17日

**头版头条**

--内地6月股灾后，监管当局展开连串清查资本市场违规沽空行动；近日这波抓“内鬼”行动升级。中国证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，正接受组织调查。张育军是至今为止，股灾后被查级别最高官员。

**其他**

--香港人民币市场经历动荡的8月份，不少客户沽出人民币换回港元，中银香港 表示，该行零售客户存款亦见低单位数跌幅，但反而在企业存款带动下，整体人民币存款于上月逆市见增长。

--渣打预期，美国12月宣布加息机会最大，至明年底加息至1厘便停顿，而港元与美元挂钩具避险功能，明年底前持续强势，未见严重走资压力。

--长城汽车 公布，拟投资33.3亿元人民币，以旗下SUV品牌哈弗在俄罗斯设立子公司，建立车厂，预料年产能15万辆汽车，主要生产SUV（运动多功能车）。

--港银对人民币定期存款的加息战不断升级，昨日共有四间银行上调存息，齐专攻半年存期，市料业界已向明年的“跨年钱”埋手，冀提早抢夺存款市场。

--欧盟竞争委员会上周反对丹麦电讯企业合并，为长和 收购英国电讯商O2 UK带来暗涌。美银美林昨日发表研究报告指，“收购案不太可能被批准”。

--中交建 早前获中证监批准发行1.45亿股优先股，昨宣布首批发行的9,000万股优先股中，已获10名独立第三方承接，合共集资约89.8亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘