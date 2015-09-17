《中国重要政经日程》--9月17日

==========================今日重要政经日程==========================

*--国新办上午10时举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨、国家统计局副局长贾楠介绍《2014年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并答记者问。

*--国新办下午3时举行新闻发布会，请中央财经领导小组办公室副主任杨伟民、中共中央组织部秘书长高选民、环境保护部副部长翟青、审计署副审计长陈尘肇、国家统计局副局长许宪春介绍生态文明体制改革总体方案主要内容和相关配套文件等方面情况，并答记者问。

--国务委员杨洁篪将于9月15日至17日赴美国洛杉矶出席首届中美气候智慧型/低碳城市峰会。

==========================近期重要政经日程==========================

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/21（周一）

*--第七次中英经济财金对话将于9月21日在北京举行。国务院副总理马凯与英国首席大臣兼财政大臣奥斯本将共同主持对话，双方经济财金领域高级别官员将出席。中英双方将围绕宏观经济形势和政策、深化贸易与投资合作、金融业稳定与金融市场发展等议题进行讨论。

9/22（周二）

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

9/26（周六）

--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。