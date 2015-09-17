《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月17日

*工商时报：

--投资基金成本可望降低。金管会与集保公司正在规划，成立半公益性质的公司，架设基金销售平台。金管会主委曾铭宗透露，年底前将规划完成，开立网路平台让所有基金都可以上架销售，资讯更公开，且投资人能在此平台找出最佳、最适合的基金，重点是投资费用可望下降。

--缅甸吹起银行跨国联盟风。缅甸第三大银行缅甸合作银行，与合库、台银两大准备在今年底前开张办事处的公股银行签署MOU，显示尽管目前台资银行尚未有任何一家获准成立缅甸分行，但国银业者已积极提前透过策略联盟暖身。

*经济日报：

--统计显示，今年928档房市的推案量为1,359亿台币，较去年历史新高量2,526亿台币减少1,167亿、减幅46.2%。不过案量10亿台币以上指标性的建案合计有29个，其中台北市6个、新北市14个、桃园地区6个、新竹地区3个。

--在离岸人民币债券的竞逐上，宝岛债终于赢了香港点心债。根据柜买中心内部统计，今年到8月底，台湾宝岛债发行金额为298亿人民币，同期香港点心债发行金额仅人民币261亿，之所以如此，与大陆今年不断降息、降准，陆企在大陆境内发债成本大幅下降，有直接关系。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。