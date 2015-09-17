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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 08:41 BJT

中港个股：长城汽车在俄罗斯投建整车生产基地，总投资约33亿元人民币

路透上海9月17日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企--长城汽车 周四公告称，已在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设整车生产基地，预计总投资约33.3亿元人民币。

公告显示，该子公司注册名为俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司，主要经营汽车、汽车零件、部件及其配件的营销、销售、推销，生产制造以及开展与此有关的其他任何经营活动等。

上述整车生产基地位于俄罗斯图拉州新莫斯科斯克区，总占地面积约为216万平方米，产能规划为年产15万台汽车，生产车型主要为SUV。

长城汽车称，此项投资有利于扩大公司海外经营规模，进一步提升海外市场占有率，为公司增加新的盈利增长点。

长城汽车A股周三收报27.02元，近一月累计下跌19.36%。（完）

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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