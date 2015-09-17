《香港报摘》--信报9月17日

**头版头条**

--美国本月会否加息，周五（18日）凌晨将有分晓。金管局总裁陈德霖表示，若美国今次不加息，年内加息机会很高，美国利率正常化的过程将影响全球资金流及资产市场，预期本港亦会有资金流走，但暂时难预测港元资金减低多少才会触发利率上升。

**其他**

--汽车代理商宝信汽车 于周二（15日）发表公告表示，周日（13日）与内地汽车经销商广汇汽车签订协议书，内容涉及广汇收购宝信汽车股份的现金要约，且广汇已支付5,000万元意向金。

--受内地访港旅客数目下降及滙兑影响，本港零售商堡狮龙 截至今年6月底止全年纯利1.15亿港元，按年下跌9.4%，派末期息4.38港分，按年增长38%。

--远东控股 卖盘大计告吹，昨天急挫68.3%，主因港交所 认为，武打影星李连杰夫妇及嘉年华 主席景百孚等投资者入股之后，远东控股将主要由现金组成，可能不会被视为适合上市，以及可能会被暂停买卖，落实认购协议变得不可行。

--香港金融发展局发表最新研究报告，建议提升香港作为金融机构首选的交易记账中心。

--腾讯 与阿里巴巴恶斗蔓延至云服务。腾讯高级执行副总裁汤道生在腾讯云技术领袖峰会上表示，预计未来5年将投入超过100亿元人民币拓展腾讯云，挑战阿里内地云服务王者地位。（完）

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