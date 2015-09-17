《全球汇市》美元承压，因温和通胀数据令美联储加息预期降温

西太平洋银行也认为，鉴于就业市场改善、增长强劲以及足够的通胀，美联储或将进行2006年以来首次加息，把联邦基金利率上调25个基点。

据芝加哥商业交易所集团的FedWatch，在周三疲软的通胀数据公布后，美联储结束接近零利率政策、进行加息的几率降至21%，周二晚些时候为27%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1295 1.1289 0.05 -6.63 1.2097

美元/日圆 120.58 120.55 0.02 0.94 119.68

欧元/日圆 136.20 136.09 0.08 -6.21 144.78

美元/瑞郎 0.9707 0.9711 -0.04 -2.35 0.9941

英镑/美元 1.5507 1.5492 0.10 -0.42 1.5573

美元/加元 1.3170 1.3168 0.02 13.36 1.1618

澳元/美元 0.7183 0.7195 -0.17 -12.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6340 0.6366 -0.41 -18.69 0.7797

澳元/日圆 86.610 86.740 -0.15 -11.38 97.750

新西兰元/日圆 76.450 76.740 -0.38 -18.24 93.310

英镑/日圆 186.98 186.76 0.12 0.61 186.38

澳元/新西兰元 1.1319 1.1288 0.27 8.12 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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