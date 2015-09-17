路透基点：台湾帝宝工业70亿台币融资案获得银行超额认贷--TRLPC

路透香港9月17日 - 消息人士称，台湾帝宝工业的五年期70亿台币融资案到目前为止，包括牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行在内，已有12家银行承诺总计120亿台币贷款。台湾银行并兼任额度代理行。

消息人士称，彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行、兆丰银行、合作金库银行为牵头行头衔，另外五家银行以较低参贷层级加入。

额度分配已经敲定，预计在10月初进行签约。

这笔无担保子弹式贷款均分为AB两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。

A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。

资金用于运营资本。