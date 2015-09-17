路透基点：台湾帝宝工业70亿台币融资案获得银行超额认贷--TRLPC

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港9月17日 - 消息人士称，台湾帝宝工业的五年期70亿台币融资案到目前为止，包括牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行在内，已有12家银行承诺总计120亿台币贷款。台湾银行并兼任额度代理行。
消息人士称，彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行、兆丰银行、合作金库银行为牵头行头衔，另外五家银行以较低参贷层级加入。
额度分配已经敲定，预计在10月初进行签约。
这笔无担保子弹式贷款均分为AB两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。
A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。
资金用于运营资本。
帝宝工业上次在联贷市场筹资是2014年9月，当时取得一笔五年期72亿台币融资。该笔贷款包含A部分35亿台币的定期贷款，B部分37亿台币循环贷款，利率为90天期二级市场商业票据利率加码70个基点。税前最低利率也是1.7%。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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