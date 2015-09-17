更正-国际油市：油价扩大涨幅，数据显示美国原油库存大幅下降

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为...库欣原油库存创“2014年2月以来”最大降幅，非“七个月”)

路透新加坡9月17日 - 油价周四在亚洲早盘上涨，此前美国原油库存大幅减少，令油市趋紧，同时交易员纷纷关注美联储是否会进行近十年来的首次升息。

油价周三曾最多跳涨6%，周四则持坚，此前美国能源资料协会(EIA)的数据显示，最近一周库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存创2014年2月以来最大降幅。

0032 GMT时，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 涨0.11美元，至每桶47.26美元。布兰特原油期货 则涨0.05美元至49.80美元。

“由于炼厂自7月以来首度提高运作率，EIA发布上周原油库存减少210万桶，WTI即呈现本月以来最大涨幅。美国炼厂在9月期间通常会因维修而放慢生产的脚步，”澳新银行(ANZ)周四表示。

最近几周以来，美国原油价格涨幅均高于在全球交易的布兰特油价，主因亚洲经济疲弱所致。两者贴水已缩减三分之二，至略高于2美元。(完)

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