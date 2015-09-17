《香港报摘》--其他报纸重要消息9月17日

**星岛日报**

--经济萧条万象皆颓，长期企硬的香港楼价及租金也出现减价潮，9月以来已有30宗新盘退订个案。美联物业住宅部行政总裁布少明认为，楼价持续牛皮将为租务市场带来压力；在租铺市场，有机构预计今年核心地区铺租将跌逾10%，铜锣湾更将跌超过20%。

**苹果日报**

--尽管近期楼市气氛转弱，央企却再次杀入屯门，昨日开标的屯门青山湾住宅地，由内房龙头之一的保利置业 以17.3亿港元夺地，每尺楼面地价超过1.5万港元，较市场估值上限高出超过25%之余，更成为新界西北地王。

**东方日报**

--本报共访问了14位财金及地产界人士，有13位认为美联储不会在本月加息，只有交银香港首席经济及策略师罗家聪估计本月会加。

--作为获委任的一级流动性提供行（PLP）之一的中银香港 在8月曾以PLP身份于内地拆入人民币，为本港人币市场补充流动性。

**文汇报**

--国泰航空 公布与港龙航空8月合并结算的载客量再创新高，货物及邮件运载量则较去年同期有轻微增长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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