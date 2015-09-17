新西兰经济：第二季GDP同比增幅降至2.4%，矿业和农业反弹

新西兰央行将指标利率下调25个基点至2.75%，并称若中国经济进一步放缓拖累新西兰经济增长，则该行有可能进一步下调利率。中国是新西兰最大的贸易伙伴。

接受调查的13位分析师中有八位认为央行下月会降息25个基点，并且多数认为该行会在2016年全年保持利率在2.5%。

农业和矿业支持了新西兰第二季度经济增长，农业增长3%，而矿业增长2.5%。

受乳业生产增加以及牛羊畜牧业提振，新西兰农业实现增长，摆脱了今年稍早的低迷。

矿业也实现增长，因油气开采增加，Tui Oilfield在第一季度部分停产后恢复全面生产。

服务业增长情况不一，其中商业服务增长2.3%，但运输业下降1.8%，为六年来最大季度降幅，因公路运输及相关支持业务减少。

建筑业增长0.8%，受基础设施建设带动，而住宅建设方面则出现下降。