新西兰经济：第二季GDP同比增幅降至2.4%，矿业和农业反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰央行将指标利率下调25个基点至2.75%，并称若中国经济进一步放缓拖累新西兰经济增长，则该行有可能进一步下调利率。中国是新西兰最大的贸易伙伴。
接受调查的13位分析师中有八位认为央行下月会降息25个基点，并且多数认为该行会在2016年全年保持利率在2.5%。
农业和矿业支持了新西兰第二季度经济增长，农业增长3%，而矿业增长2.5%。
受乳业生产增加以及牛羊畜牧业提振，新西兰农业实现增长，摆脱了今年稍早的低迷。
矿业也实现增长，因油气开采增加，Tui Oilfield在第一季度部分停产后恢复全面生产。
服务业增长情况不一，其中商业服务增长2.3%，但运输业下降1.8%，为六年来最大季度降幅，因公路运输及相关支持业务减少。
建筑业增长0.8%，受基础设施建设带动，而住宅建设方面则出现下降。
随着全球乳制品价格下降，农户收入减少并影响到整个经济，加上克赖斯特彻奇地震后重建工作陷入停滞，新西兰经济增长未来数月料放缓。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”