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货币新闻 | 2015年 9月 17日 星期四 09:15 BJT

芝加哥期市：小麦价格连续第三日下跌，因全球供应充足

12月玉米合约 跌0.26%至每蒲式耳3.85美元，上日收低1.1%。

美国农业部数据显示，未种地面积较前月增加，因农户今年稍早没能播种玉米、大豆和小麦。

美国8月消费者物价意外回落，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了其他商品成本，通胀偏低使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在考量是否升息时面临两难抉择。

美国农业部周三称，民间出口商报告向中国销售18.45万吨2015/16年大豆。

中国国家主席习近平下周访美期间，中国买家料还会签署协议购买美国大豆。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 486.75 -1.50 -0.31% -1.62% 494.53 55

CBOT玉米 385.00 -1.00 -0.26% -1.41% 377.73 68

CBOT大豆 887.00 -0.25 -0.03% -0.22% 897.92 42

CBOT稻米 $12.82 -$0.05 -0.39% -1.20% $12.16 76

美国原油 $47.26 $0.11 +0.23% +5.99% $43.76 61

汇率

欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.07% +0.28%

美元/澳元 0.719 -0.001 -0.10% +0.66%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/孙茉莉)

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