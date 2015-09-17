芝加哥期市：小麦价格连续第三日下跌，因全球供应充足

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米合约 跌0.26%至每蒲式耳3.85美元，上日收低1.1%。
美国农业部数据显示，未种地面积较前月增加，因农户今年稍早没能播种玉米、大豆和小麦。
美国8月消费者物价意外回落，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了其他商品成本，通胀偏低使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在考量是否升息时面临两难抉择。
美国农业部周三称，民间出口商报告向中国销售18.45万吨2015/16年大豆。
中国国家主席习近平下周访美期间，中国买家料还会签署协议购买美国大豆。
-----------------------------------0031GMT-------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 486.75 -1.50 -0.31% -1.62% 494.53 55
CBOT玉米 385.00 -1.00 -0.26% -1.41% 377.73 68
CBOT大豆 887.00 -0.25 -0.03% -0.22% 897.92 42
CBOT稻米 $12.82 -$0.05 -0.39% -1.20% $12.16 76
美国原油 $47.26 $0.11 +0.23% +5.99% $43.76 61
汇率
欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.07% +0.28%
美元/澳元 0.719 -0.001 -0.10% +0.66%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。