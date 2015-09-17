芝加哥期市：小麦价格连续第三日下跌，因全球供应充足

12月玉米合约 跌0.26%至每蒲式耳3.85美元，上日收低1.1%。

美国农业部数据显示，未种地面积较前月增加，因农户今年稍早没能播种玉米、大豆和小麦。

美国8月消费者物价意外回落，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了其他商品成本，通胀偏低使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在考量是否升息时面临两难抉择。