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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月17日

路透香港9月17日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元      )
                                                                                                                                                                                           
 美股道琼工业指数周三收高140.1,或0.84%,报16739.95点.因油价大涨近6%推高能源股，但成交清淡，在美国联邦储                                                                                     
 备理事会(FED/美联储)周四公布利率决定前很多投资者作壁上观。                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                      
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     
 中海油                       114.260    2.76     198968             8.855       2.02                                                                                                      
 中国铝业                       8.750    3.43      26759             2.712       1.21                                                                                                      
 中国移动                      60.660    3.76     350345            94.021       0.56                                                                                                      
 中国人寿                      18.340    4.03     199331            28.426       2.07                                                                                                      
 中石油                        76.830    3.52      59813             5.954       2.13                                                                                                      
 中石化                        68.990    3.32      44677             5.347       1.84                                                                                                      
 汇丰控股            <HSBC.K   39.850    1.66    1595634            61.766       0.76                                                                                                      
 中电信                        53.660    3.35       8901             4.159       2.18                                                                                                      
 中国联通                      13.700    2.93     188556            10.617       2.29                                                                                                      
 兖州煤业                       4.930    3.79      18819             3.821       1.08                                                                                                      
 华能国际                      47.040    2.86       9867             9.114       1.94                                                                                                      
 南方航空                      34.600    2.22      15707             5.363       1.19                                                                                                      
 东方航空                      30.140    0.57      18857             4.672       1.78                                                                                                      
 中芯国际                       4.700    4.91       7398             0.728      -1.56                                                                                                      
 （完）

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