《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月17日

路透香港9月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数周三收高140.1,或0.84%,报16739.95点.因油价大涨近6%推高能源股，但成交清淡，在美国联邦储 备理事会(FED/美联储)周四公布利率决定前很多投资者作壁上观。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 114.260 2.76 198968 8.855 2.02 中国铝业 8.750 3.43 26759 2.712 1.21 中国移动 60.660 3.76 350345 94.021 0.56 中国人寿 18.340 4.03 199331 28.426 2.07 中石油 76.830 3.52 59813 5.954 2.13 中石化 68.990 3.32 44677 5.347 1.84 汇丰控股 <HSBC.K 39.850 1.66 1595634 61.766 0.76 中电信 53.660 3.35 8901 4.159 2.18 中国联通 13.700 2.93 188556 10.617 2.29 兖州煤业 4.930 3.79 18819 3.821 1.08 华能国际 47.040 2.86 9867 9.114 1.94 南方航空 34.600 2.22 15707 5.363 1.19 东方航空 30.140 0.57 18857 4.672 1.78 中芯国际 4.700 4.91 7398 0.728 -1.56 （完）