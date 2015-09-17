中国个股：中天城投拟20亿全面收购联合铜箔，间接获得中融人寿20%股权

路透上海9月17日 - 中国中天城投集团股份有限公司 周四公告，拟全面收购联合铜箔(惠州)有限公司，标的资产估值20亿元人民币，最终目的为间接购买后者所持有的中融人寿20%股权。

中天城投是次将透过旗下全资子公司--贵阳金融控股来收购联合铜箔100%股权。联合铜箔由中科英华 及其全资子公司各占50%股份，持有中融人寿20%股权，为并列第一大股东。

中天城投表示，中融人寿近年整体发展势头良好，业务保持快速增长，通过收购将有利于公司实现在金融领域收益提升，逐步实现在社会服务功能提供方面的升级和丰富，形成新的利润增长点。

本次收购具体转让价格将以标的资产今年6月末为基准日，审计、评估后协商确定。标的股份于交割日前因获得中融人寿资本公积转增或分红所形成的新增，买方不需另行支付转让价款。

中融人寿保险股份有限公司于2010年成立，总部位于北京。股东包括：清华控股、联合铜箔(惠州)有限公司、吉林省信托、中润合创投资等公司。截止2015年6月末，该公司总资产334.9亿元，上半年实现营业收入58.44亿元，净利润11.4亿元。

另外，中天城投还计划非公开发行不超过50亿元的公司债，公司股票自8月28日起因筹划收购事项而停牌，停牌前收报7.34元。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)