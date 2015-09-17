全球金市：金价守住隔夜涨幅，市场聚焦美联储决议

美国8月消费者物价意外回落，通胀偏低使美联储在考量是否升息时面临两难抉择。

美联储周三开始为期两天的政策会议，美国联邦公开市场委员会(FOMC)料将在周四1800GMT公布决定。

近期对中国经济放缓与金融市场动荡的担忧，已令市场对美联储本周决议升息的预期降温。

据一项路透调查，稍多于一半的受访分析师预计美联储将会再等一些时间才实施其近十年来的首次加息。而上周的调查中还是微弱多数的分析师预计美联储本周四会加息。

美联储升息时点的不确定性，令今年的金价承压，年内下跌逾6%。升息会削减对无息资产黄金的需求。

通胀数据公布后美元下跌，也为金价提供支撑。

其他贵金属方面，现货银 持坚于每盎司14.88美元，上日大涨3.5%，创下5月以来最大单日涨幅。铂金 小涨，连续第三日上扬。(完)

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