中国个股：苏宁云商公布平台开放路线图，并称牵手阿里和万达只是开始

路透上海9月17日 - 中国最大家电零售连锁企业--苏宁云商 董事长张近东周三首次对外公开苏宁平台开放路线图，苏宁将围绕供应链、物流和O2O（线上线下）服务等零售核心能力，向上游供应商和平台商户开放入口，向平台合作伙伴开放接口，向零售末端的中小微企业开放出口。

过去一个多月内，苏宁云商先后与阿里巴巴 和万达集团联盟。张近东在弘毅年会上表示，这两家线上线下最大的平台企业与苏宁的紧密合作，仅是苏宁迈入全开放时代的重要一部分，平台对外合作才刚刚开始。

“连接一切可连接的对象，开放一切可开放的资源，我们将为合作伙伴创造更多元的价值。”他举例说，未来，或许大家会看到，在阿里巴巴天猫有苏宁易购的旗舰店，在万达有苏宁易购云店，在门口的便利店有苏宁易购。

他指出，苏宁经过六年的互联网转型，在供应链、物流和O2O服务等方面具备零售核心能力。未来苏宁将向更多的平台合作伙伴开放接口，将这些零售核心能力嵌入到各大平台中。

“迈入全开放时代，苏宁将为更多的平台开放接口，而合作伙伴也将通过苏宁这条高速公路，抵达天猫、万达等各类平台。”张近东说。

他还表示，未来苏宁将为零售末端的中小微企业服务，比如社区便利店、社区服务网点、四五级市场的专业服务商等。通过为他们提供正品采购、仓储物流和金融支付等一条龙的服务，苏宁可以输出线下连锁的管理能力，拓展用户，构建离用户最近的零售生态圈。

他并称，未来一段时间，苏宁将集中全部力量，将苏宁超市业务打造成继苏宁电器之后的又一强势品类。