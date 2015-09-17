港报社评：强积金沦不公义化身，当局须拿出决心匡正--明报9月17日

本港衆多的深层次矛盾，强积金肯定是其中之一，其不公义实质，加深了劳资对立和打工仔对政府的怨怼。当局知道个中利害，也提出优化措施意图补救，只是改革进度太慢，未能符合实际需要。例如预期年底将推出的预设基金，能否扭转管理费高昂仍未知道，梁振英在竞选特首时提出的逐步取消强积金与遣散费及长期服务金的对冲机制，则3年来未有进展。昨日有传媒报道说明年1月的施政报告将提出取消对冲机制，期望今次并非再一次狼来了，而是梁振英已有决心处理这个棘手问题。

高管理费对冲机制，剥蚀打工仔血汗钱

报道引述政府消息人士透露，为免雇主要一次过作出太大承担，减少商界反对声音，政府构思新措施不会有追溯力，容许实施日期前的雇主供款，仍然可以对冲，即是实施后的雇主新供款，才会取消对冲。劳工及福利局长张建宗回答记者提问时，并未否定政府正构思取消对冲机制，只说现在处于聆听阶段，未有倾向看法。他同时强调取消对冲是复杂的事，必须平衡各方面，找到适合的路。从这些事态看来，政府已经把取消对冲机制排上议事日程，有理由相信梁振英会在他的第4份施政报告，向市民有所交代。

打工仔每提起强积金，大多咬牙切齿，因为辛勤所得竟然被七除八扣，只剩一个桔，不足以维持退休生活。先说强积金的管理费和回报。根据工联会定期发布的强积金最新资料，市面有38个强积金计划涉及537只基金，年度实际基金开支已经突破100亿元；强积金实行了15年，资产累积约6000亿元。若每年基金开支平均为50亿元，则打工仔已经给银行、保险公司、基金经理等相关人等奉献了750亿元。

委托人说过强积金成立之初，因为需要投入资本，而资产不多，管理费高昂是必然的事，待运作底定和资产增加之后就会相应下调，云云。这些说辞，事实证明一派胡言。按工联会的研究，8年前的强积金实际基金开支约40亿元，现在突破100亿元，期内打工仔人数没有特别增长，开支却增加了150%；若非牟取暴利，根本无法解释。另外，截至今年7月，537只基金的回报大约65%低于通胀，较前年上升34个百分点，62%基金回报亦跑输盈富基金。

由此可见，打工仔的强积金要缴付高昂管理费等费用，回报却少得可怜，折射出来的现实是：法例规定并容许透过基金开支剥削打工仔的血汗钱，完全偏离了强积金为市民退休保障4条支柱之一的原旨，景况极其荒谬。

除了管理费高、回报低，对冲机制是强积金另一个不公义。现行强积金对冲机制，法例容许雇主向离职雇员发放长期服务金或遣散费后，可从雇员的强积金户口内雇主供款部分提取相同款额以作抵消。这个机制，影响最大的是低薪一族，薪金低于强积金供款下限7100元的打工仔，本已毋须作雇员供款，如被遣散时94%的雇主供款因为对冲机制而被冲走，则这些雇员的退休保障差不多等于零。

强积金对冲机制已经沦为「雇主钱罂」。由2009至2014年，每年对冲金额约26亿至30亿元，估计15年以来，至少约有230亿元强积金被雇主用作对冲遣散费和长服金。前任积金局主席胡红玉今年3月离职时，批评对冲机制对打工仔不公平，认为政府应该取消机制，不能再拖。

预设基金成效未知，须继续逼减管理费

实施强积金的主要目的是强迫雇员储蓄，透过受托人资产管理，使雇员退休时有一笔钱养老。但是实践下来，整个计划完全荒腔走板，过去15年，对冲机制与历年基金开支加起来涉及约1000亿元，数额庞大，反映强积金计划究竟为谁而设？替什么人服务？真是说不清楚了。清楚的则是打工仔不能靠强积金安享晚年。

预期年底实施的预设基金计划，规定每年管理费上限不能高于0.75%，与去年平均基金开支1.65%比较，算是当局回应强积金被指「不公平、不公义」的作为。不过，这会否收到效果，仍须视乎当局如何引导市民正确体待新计划。其实，预设基金只是芸芸强积金计划的基金之一，仍然未能全盘解决管理费高昂的问题，当局要继续设法透过强力监管强积金计划，迫使基金调低收费至合理水平。

强积金制度未能达至政策目标，其不公义实质已经暴露无遗，一个退休制度竟然成为替金融界生金蛋的鹅，委实咄咄怪事。另外，强积金的不公义，正在侵蚀香港的肌体，社会贫富对立，市民怨怼政府，一定程度与此有关。因此，政府务必拿出决心整治，否则社会不可能和谐，而对立和怨怼持续累积，也有可能成为冲击社会安定的计时炸弹，必须及早拆除。

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