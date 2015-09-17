金属期市：LME铜价创八周高位，智利地震引发供应担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
智利国家铜业公司(Codelco)称，旗下冶炼和精炼部门Ventanas的工人已经疏散。
“我们任何部门都没问题。基础设施和人员都没有损伤，”该公司在推特发布消息称。
2015年铜价在六年低点附近挣扎，主要由于今明两年全球市场料供应过剩，且主要消费国中国需求减缓。
据路透7月对分析师的调查中值显示，全球铜市供应今年料小幅过剩近20万吨。
但嘉能可 等全球矿商本月宣布小幅减产，所以降低了供应，致使一些分析师对铜市前景转为谨慎乐观。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”