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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:25 BJT

金属期市：LME铜价创八周高位，智利地震引发供应担忧

智利国家铜业公司(Codelco)称，旗下冶炼和精炼部门Ventanas的工人已经疏散。

“我们任何部门都没问题。基础设施和人员都没有损伤，”该公司在推特发布消息称。

2015年铜价在六年低点附近挣扎，主要由于今明两年全球市场料供应过剩，且主要消费国中国需求减缓。

据路透7月对分析师的调查中值显示，全球铜市供应今年料小幅过剩近20万吨。

但嘉能可 等全球矿商本月宣布小幅减产，所以降低了供应，致使一些分析师对铜市前景转为谨慎乐观。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)

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