港报社评：特首超然地位，不碍司法独立--文汇报9月17日

中联办主任张晓明指出，特首具有超然于行政、立法、司法机关的特殊法律地位，被反对派演绎成「特首凌驾三权」、「危害司法独立」。律政司司长袁国强昨日强调，司法独立在香港基本法写得非常清楚，在此问题上特区政府以至全港社会都非常着重。特首具有超然的特殊法律地位，是指特首在香港政制架构中的核心地位，以及在中央政府之下、特区三权之上起着的联结枢纽作用，绝非「凌驾三权」不尊重司法独立，更不是可以肆意违法。法治和司法独立是香港的核心价值，也是基本法的明文规定，特首及特区政府一直致力维护，不干涉司法机构履职审案。由「特首地位超然」得出「危害司法独立」的结论，根本是偷换概念，混淆视听，刻意误导，难以采信。

特首地位超然，来源于基本法的规定。基本法订明，特首具有「双首长」身份、「双负责制」，其独特的地位和作用，是香港政治体制设计中独特的「自主知识产权」。在这个政治体制中，中央只任命特首及特首提名的主要官员，中央授予权力和高度自治权的对象，是作为香港特区首长的特首；特首是中央对香港实行管治的主要途径和抓手。这种制度设计，决定了特首的法律地位超然。

事实上，基本法通过一系列条文的规定，保障了特首能够行使超然行政、立法、司法三个机构之上宪制性权力，例如：特首对立法会的产生办法有同意权，对特定政策法案有专属提案权，对立法会通过的不符合香港整体利益的法案有一定的发回权，甚至有一定条件下解散立法会的权力；香港法院的法官由司法人员推荐委员会推荐，特首对推荐委员会成员有委任权，对各级法院法官有任命权，对刑事罪犯有特赦或减刑的权力，等等。这些超然三个机构具体运作的法定权力，是特首独有的。

但特首法律地位超然，并不等于「凌驾」三权自身的法定权力，更不会意味着「干预司法独立」。特首执行基本法，亦须遵守基本法，尊重立法会按照法定权力履行职责，尊重并不干预法庭审案，不会成为凌驾法律之上「无王管」的「土皇帝」。张晓明在「9．12」解读中也明言：「行政权与立法权相互制约、相互配合，司法独立。

我们讲行政主导并不意味着行政管理权独大，不是说立法会要放弃对行政机关的监察责任，更不会妨碍立法权和司法权的正常行使。」他援引基本法条文，指出「香港特别行政区享有独立的司法权和终审权」，以及「香港特别行政区法院独立审判，不受任何干涉，司法人员履行审判职责的行为不受法律追究」。

张晓明一再重申三权互相制约及司法独立，强调特首超然法律地位与此并无矛盾，清晰表达对基本法规定的香港司法独立原则的高度尊重，以免社会产生不必要的疑虑。只是一些反对派人物和个别媒体偏要曲解张晓明的讲话，以危言耸听人为制造恐慌，手法可谓拙劣。

厉行法治及司法独立是香港落实「一国两制」的重要方面，也是香港保持长期繁荣稳定的重要保障。香港特区成立以来，特区的法律及司法制度一直在基本法的保障下得到顺利延续及发展。在基本法的新宪制秩序下，司法独立、法院审案不受干预得到全面保障。香港回归以来的司法实践历程，已经充分显示了这一点。特首梁振英指出，香港司法独立，乃法治精神和法治传统的关键部分，他和特区政府会继续奉行司法独立，不干涉司法运作。社会各界对此应该投下充满信心的一票。

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