港报社评：面粉贵过面包主因买家特殊--星岛日报9月17日

青山湾豪宅官地竞投，成交价高得出乎意料，复现近年罕见的「面粉贵过面包」盛况，反映地皮独特优点，更显示投得地皮的内地发展商，出价远比本地财团进取，但是不能反映本地发展商对整体后市极度乐观。 位居内地发展商三甲的保利地产集团，透过附属公司，以十七亿三千万元，击败十九家对手，投得这块地皮，平均每方尺楼面地价接近一万五千一百元，远超市场预期。毗邻的楼龄四年洋房盘，目前最高成交尺价都不过一万四千元。 哈罗效应吸内地富豪 这块新界西北尺价地王，单是地价成本，都贵过现楼尺价，连同建筑成本等开支，预计落成后要卖到超过二万元一方尺，才可回本。 这种「面粉贵过面包」的卖地成绩，通常在地产市道极为畅旺，发展商非常看好几年后楼价的情况下，才会出现。不过，以现时一手楼多贴近市价推出，而二手楼交投疏落，低市价成交的个案渐多，整体楼市气氛与今次的地王成交价并不配合。 这块地皮卖得好价，有本身独特的吸引力，地皮所处的新界西北经济，正憧憬日后港珠澳大桥落成后的强力带动。地皮面对新咖啡湾泳滩，拥有全海景，更吸引的是邻近国际名校哈罗。 单是哈罗效应，日后落成的洋房豪宅，都足已吸引大量打算一掷千金送子女入哈罗的内地富豪家长垂青。从销售对象来说，今次地价不是纯粹反映发展商评估的港人购买力，还包括众多内地富豪的需求。 因此，政府推出这块地皮招标后，收到本港和内地大型和中型财团共二十份标书，成为本财政年度至今最抢手的官地，市场已经预料成交价不俗，却想不到会出现天价成交，尺价在全新界数一数二。 港元升值资产添身价 除了地皮本身的优点，买家的因素亦不可忽略。今次内地财团开价进取，显示志在必得，反映内地财团为了打入本港地产市场，愿意付出比较高的溢价，情况有点像不惜高价投得英超足球转播权来进军本地电视市场。 内地发展商比较在港买地和在内地买地，不止看地价和日后售价，还看人民币和港元之间的汇价。美国将步入加息周期，在联系汇率机制下，港元势跟美元趋强，从人民币角度考虑，本港资产的升值潜力就添加了币值的因素。 基于这块地皮的买家和日后销售对象的特殊因素，今次的高价成交不足以成为整体楼市去向的指标。港府官员已经再三促请市民，留意加息和供应增加对楼市的影响，提醒考虑置业者要量力而为。至于港元升值因素会否吸引内地人大量购买本港资产，成为香港整体楼市的「稳定力量」，则需有关方面密切监察评估。