路透基点：新加坡星科金朋债务重组贷款案进入高级银团阶段--TRLPC

路透香港9月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，新加坡半导体封装测试厂商星科金朋的五年期5亿美元债务重组贷款已进入高级银团阶段。这笔贷款规模并非先前所报导的5亿坡元。

消息人士称，牵头行兼簿记行(MLAB)是巴克莱，星展银行及荷兰安智银行，这三家银行已承销这笔融资，金额不等。

这笔分期贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点，平均年限为3.75年。

银行邀贷档次为：承贷7,500万美元者可获高级牵头行头衔，承贷5,000万美元者获牵头行头衔。一位消息人士说，高级银团综合收益在405至420个基点区间。

银行回覆截止期限约莫在10月中。稍后将决定是否启动一般银团联贷。

这笔融资所得，加上8月时完成的一笔2亿美元永久债券发售，将做为一笔8.90亿美元、六个月期过桥贷款的再融资。