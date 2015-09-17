路透基点：新加坡星科金朋债务重组贷款案进入高级银团阶段--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，新加坡半导体封装测试厂商星科金朋的五年期5亿美元债务重组贷款已进入高级银团阶段。这笔贷款规模并非先前所报导的5亿坡元。
消息人士称，牵头行兼簿记行(MLAB)是巴克莱，星展银行及荷兰安智银行，这三家银行已承销这笔融资，金额不等。
这笔分期贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点，平均年限为3.75年。
银行邀贷档次为：承贷7,500万美元者可获高级牵头行头衔，承贷5,000万美元者获牵头行头衔。一位消息人士说，高级银团综合收益在405至420个基点区间。
银行回覆截止期限约莫在10月中。稍后将决定是否启动一般银团联贷。
这笔融资所得，加上8月时完成的一笔2亿美元永久债券发售，将做为一笔8.90亿美元、六个月期过桥贷款的再融资。
该笔过桥贷款由星展银行单独提供，用于星科金朋6月时被中国同业江苏长电科技收购后所进行的一项债务重组。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”