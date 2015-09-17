美国个股：通用汽车将付9亿美元了结美国点火开关刑事调查--消息人士

通用对此不予置评。美国纽约和华盛顿的检察官发言人也不予置评。

通用与美国政府所达成协议的条款未立即披露。

消息人士称，上述协议预计周四公布。暂缓起诉协议还需要法庭批准。

“我非常希望司法部让通用负全责，促使其认责并接受罚款，”康涅狄格州民主党参议员Richard Blumenthal在接受路透电话采访时称。

通用汽车股价收高0.68%至31.2美元。