美国个股：通用汽车将付9亿美元了结美国点火开关刑事调查--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
通用对此不予置评。美国纽约和华盛顿的检察官发言人也不予置评。
通用与美国政府所达成协议的条款未立即披露。
消息人士称，上述协议预计周四公布。暂缓起诉协议还需要法庭批准。
“我非常希望司法部让通用负全责，促使其认责并接受罚款，”康涅狄格州民主党参议员Richard Blumenthal在接受路透电话采访时称。
通用汽车股价收高0.68%至31.2美元。
该公司是否会面临额外罚款以了结该刑事调查暂时还不清楚。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”