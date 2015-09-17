中信期货：中国期指贴水持续改善，市场获得短期支撑

期指总持仓变动影响失效。自史上最严限仓令出台后，期指总持仓基本呈现单边下降格局。IF总持仓从8月底的10万手下降到昨日43432手的水平，IH持仓从33000手下降到18746手，IC持仓从20000手下降到13580手。这说明近期总持仓的变化主要还是投资者应对政策变化做出的仓位调整，与市场的走势相关性不太强。因此总持仓的变化对市场趋势的影响短期失效。