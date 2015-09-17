中信期货：中国期指贴水持续改善，市场获得短期支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
五连阴后，期指昨日终于迎来中阳线反弹，调整态势得到抑制。期指净空数据连续两天改善，这对周三的反弹提供了一定支撑。
期指总持仓变动影响失效。自史上最严限仓令出台后，期指总持仓基本呈现单边下降格局。IF总持仓从8月底的10万手下降到昨日43432手的水平，IH持仓从33000手下降到18746手，IC持仓从20000手下降到13580手。这说明近期总持仓的变化主要还是投资者应对政策变化做出的仓位调整，与市场的走势相关性不太强。因此总持仓的变化对市场趋势的影响短期失效。
综合分析，期指总持仓仍处于减仓状态，对于分析趋势作用不大。期指贴水连续改善，再加上市场对信息的正面反应，预计近日市场将获得短线支撑。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”