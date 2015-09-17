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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:29 BJT

《香港重要政经日程》--9月17日-9月24日

================== 今日重要政经消息=================

9月17日（周四）

--15:00 网龙 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月18日（周五）

--14:30 广汽集团 在中国举行股东特别大会。

9月21日（周一）

-- 公布8月份消费物价指数。

*9月24日（周四）

-- 公布8月份进出口数字。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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