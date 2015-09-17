中国新债：国开行下周二招标发行至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海9月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(22日)招标发行五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年，其中10年期发行上限为100亿元，其他四个期限均为30亿元。

上述五期债中，一年和五年为新发债，为该行今年第19期和20期金融债；三年、七年和10年分别为第17期 、16期 和18期 的增发债，票面利率分别为3.26%、3.94%和3.74%。