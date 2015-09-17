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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:44 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海9月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(22日)招标发行五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年，其中10年期发行上限为100亿元，其他四个期限均为30亿元。

上述五期债中，一年和五年为新发债，为该行今年第19期和20期金融债；三年、七年和10年分别为第17期 、16期 和18期 的增发债，票面利率分别为3.26%、3.94%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、16和18期新发/增发债

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发行上限 1/3/5/7年30亿元；10年100亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：9月22日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一利率/价格(荷兰式)；

缴款日 9月24日

起息日 1年/5年：9月24日；3年：8月27日；7年：7月10日；10年：9月10日

分销期 9/23-9/24

上市日 9月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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