中国新债：国开行下周二招标发行至多220亿元五期债，期限1-10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(22日)招标发行五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年，其中10年期发行上限为100亿元，其他四个期限均为30亿元。
上述五期债中，一年和五年为新发债，为该行今年第19期和20期金融债；三年、七年和10年分别为第17期 、16期 和18期 的增发债，票面利率分别为3.26%、3.94%和3.74%。
具体发行条款如下：
2015年第19、17、20、16和18期新发/增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 1/3/5/7年30亿元；10年100亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：9月22日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)；
缴款日 9月24日
起息日 1年/5年：9月24日；3年：8月27日；7年：7月10日；10年：9月10日
分销期 9/23-9/24
上市日 9月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”