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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:58 BJT

韩国已公布经济指标--2015/9/17

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季      +0.3%  @-r          +0.8%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       8月      +0.7%               +0.7%             10月1日        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                  7月      -0.5%  @-p          +2.5%  @-r        9月30日        --
 失业率                         8月       3.6%  @             3.7%  @               --        --
 贸易收支(亿美元)               8月     顺差43  r           顺差77  r          10月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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