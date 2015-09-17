主要国家经济指标预测--9月18日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月18日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余311 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254 0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入474 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.1% +2.4% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 5,140 -- 外资投资日本股票(亿日圆) -14,201 -- 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +3.1% +4.0% 进口(较上年同期) -3.1% -2.2% 贸易收支(亿日圆) 逆差5,697 逆差5,413 9月17日(四) 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 负1.25%-负0.25% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差30.10 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差80.26 -- 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +3.7% +3.8% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +3.5% +3.9% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,097 赤字1,113 1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 117.0 116.0 房屋开工年率(万户) 112.6 117.0 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 26.4 27.5 四周均值(万人) 27.25 -- 续请失业金人数(万人) 9月5日当周 223.7 226.0 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负6.0 6.0 1800 美联储公布利率决议 -- 0-0.25% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -4.4% -- (较前月) -0.5% -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”