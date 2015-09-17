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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--9月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月18日(五)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              7月         --     盈余311
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余254
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          7月         --   净流入474
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月       持平       +0.1%
                              (较上年同期)                      +1.3%       +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%        持平
                          (较上年同期)                          +2.1%       +2.4%
    1400 美国领先指标(较前月)                          8月      +0.2%       -0.2%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周     5,140         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                             -14,201         --
    2350 日本出口(较上年同期)                          8月      +3.1%       +4.0%
             进口(较上年同期)                                   -3.1%       -2.2%
             贸易收支(亿日圆)                               逆差5,697   逆差5,413
    
    9月17日(四)
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第三季  负1.25%-负0.25%   --
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  7月  顺差30.10         --
               全球贸易收支(亿欧元)                         顺差80.26         --
    0830 英国零售销售(较前月)                          8月      +0.2%       +0.2%
                     (较上年同期)                               +3.7%       +3.8%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.1%       +0.1%
                               (较上年同期)                     +3.5%       +3.9%
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                     第二季  赤字1,097   赤字1,113  
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        8月      117.0       116.0
             房屋开工年率(万户)                                 112.6       117.0
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           9月12日当周      26.4        27.5
                         四周均值(万人)                         27.25         --
                   续请失业金人数(万人)          9月5日当周     223.7       226.0
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                9月      负6.0         6.0
    1800 美联储公布利率决议                             --    0-0.25%         --
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           8月      -4.4%         --
                                (较前月)                        -0.5%         --
    (完)

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