期货日报：大连铁矿石期货上方面临强大抛压，终端需求未见启动

铁矿石自上市以来，一直单边下跌，从上市之初980区域，跌至最低320区域，下跌的主因是国内经济增速放缓，需求萎缩所致。7月以来，铁矿石进入了阶段性反弹节奏，1601合约从320区域反弹至410区域，本轮反弹的原因是我国港口库存偏低，期货深幅贴水，期现修复所致。对于后市，主要思考两点：第一，铁矿石低库存状况能否改善；第二，下游需求有无起色。