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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 09:52 BJT

期货日报：大连铁矿石期货上方面临强大抛压，终端需求未见启动

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

　　铁矿石自上市以来，一直单边下跌，从上市之初980区域，跌至最低320区域，下跌的主因是国内经济增速放缓，需求萎缩所致。7月以来，铁矿石进入了阶段性反弹节奏，1601合约从320区域反弹至410区域，本轮反弹的原因是我国港口库存偏低，期货深幅贴水，期现修复所致。对于后市，主要思考两点：第一，铁矿石低库存状况能否改善；第二，下游需求有无起色。

　　铁矿石发运量增加会缓解当前港口库存低迷现状。钢材社会库存有回升迹象，钢价低迷也反映了需求低迷事实。此外，房地产销售增速放缓，投资和开工均低迷，反映终端需求实质启动仍难见到。操作上，前期反弹面临强压力带，逢反弹抛开为主。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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