台湾汇市：8月台币实质有效汇率指数103.95，续低于韩元109.01--BIS

路透台北9月17日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年8月台币实质有效汇率(REER)指数为103.95，较上月续滑落，也持续低于韩元的109.01。

台币实质有效汇率指数6月以修正后的105.86创下近七年的高位；前高是2008年7月的105.96。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1QHj9zT)

2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2015/08 103.95 109.01

2015/07 105.53R 110.63

2015/06 105.86R 112.93R

2015/05 105.34 114.32

2015/04 104.39 115.67

2015/03 103.12 113.45

2015/02 101.98 113.48

2015/01 101.06 114.61

2014年

2014/12 101.96 110.56

2014/11 102.90 109.19

2014/10 102.53 110.94R

2014/09 102.50 112.94

2014/08 101.83r 112.92

2014/07 101.11 112.64

2014/06 101.23r 112.90

2014/05 100.15r 112.15r

2014/04 100.15r 110.47r

2014/03 99.30 107.88

2014/02 99.45 107.68

2014/01 100.98 108.35

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)