中国企业：前三季中企全球股权募资1,131亿美元创五年新高--汤森路透

路透上海9月17日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达1,131亿美元，同比增长19.5%，这是2010年（1,149亿美元）以来的最高纪录。

股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三类。截止周一数据，前九个月中国企业在全球IPO融资达418亿美元，同比下降17.5%；其中第三季因中国A股暂停IPO及投资者谨慎情绪影响，当季仅有中企境外IPO融资，且规模环比下降75%至25亿美元。

按融资地划分，因中国股市震荡及A股IPO暂停，第三季度中国股权资本市场总融资额较第二季度（669亿美元）下滑75.6%至163亿美元，股票发行笔数亦回落76.3%。

今年以来，中国企业的增发股份筹资达628亿美元，同比增长78%，是同期限有史以来最高水平。其中A股市场增发筹资达407亿美元，同比增42.1%。前九个月中国企业发行可转债较去年同期（86亿美元）略降1.8%至85亿美元，是2012年（20亿美元）以来的最低水平。

第三季规模较大的融资包括中国铁路通信信号 香港IPO（融资15亿美元），以及中国中铁 A股增发筹资19亿美元（120亿元人民币）和中国铁建 A股增发筹资16亿美元（99.36亿元）。

报告预计，大量企业正等待赴港上市，这将使中国的境外IPO融资规模进一步攀升，其中包括发行在即的中国华融资产管理公司，其IPO规模预计达30亿美元，以及中国再保险集团股份有限公司的20亿美元IPO，和中国国际金融有限公司的10亿美元IPO。

在中国企业股权融资的相关承销商中，瑞银（UBS） 、中信证券 和高盛公司 三家仍占据前三位。与上半年相比，三家的座次发生变化，瑞银由上半年的第二升至第一位，高盛由首位降至第三，中信由第三位升至第二。