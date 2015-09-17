宝城期货：郑州动力煤期货多空分歧进一步加剧，行情以低位区间振荡为主

前一周上证指数的“阅兵红”带动铁矿石、铜和动力煤等工业品期货价格普遍反弹，二次探底的动力煤期货在技术面上也出现底背离现象，而且持仓量增加说明多头增仓积极性也被调动起来了。本周，煤炭产销数据和宏观经济数据出炉，多空分歧进一步加剧。 短期正值煤炭消费淡季，西南地区水电又继续发力，动力煤价格上涨概率不大，然而政府稳增长和救股市的积极态度给予交易者一定的利好预期，动力煤期货1601合约的多头增仓积极性稳步提高。动力煤期货市场多空分歧继续升温，或将以低位区间振荡行情为主。(完)