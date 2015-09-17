宝城期货：郑州动力煤期货多空分歧进一步加剧，行情以低位区间振荡为主

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
前一周上证指数的“阅兵红”带动铁矿石、铜和动力煤等工业品期货价格普遍反弹，二次探底的动力煤期货在技术面上也出现底背离现象，而且持仓量增加说明多头增仓积极性也被调动起来了。本周，煤炭产销数据和宏观经济数据出炉，多空分歧进一步加剧。 短期正值煤炭消费淡季，西南地区水电又继续发力，动力煤价格上涨概率不大，然而政府稳增长和救股市的积极态度给予交易者一定的利好预期，动力煤期货1601合约的多头增仓积极性稳步提高。动力煤期货市场多空分歧继续升温，或将以低位区间振荡行情为主。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”