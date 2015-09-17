《全球主要央行动态》--9月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月10日-9月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

《专题新闻快速浏览》--美联储货币政策展望

**欧洲**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧接受路透专访时表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措要小。他并称，欧洲也需要美国和中国经济来驱动。

欧洲央行管委会成员魏德曼接受德国报纸采访时重点谈及欧洲央行的刺激政策，他表示宽松政策立场无法支撑经济持续增长，假以时日会催生风险。

欧洲央行报告称，近期欧元区房价上涨看来是可持续的趋势，但本次的价格反弹力度不及以往复苏周期，并且欧元区利率最终会正常化，这亦给房价带来风险。

欧洲央行管委会委员诺沃特尼表示，向银行业者提供紧急融资，应该仍是各国央行的责任，不应将责任丢给欧洲央行。目前欧元区的紧急流动性援助(ELA)是在欧洲央行核准后，由各国央行提供，但这个体系正在进行检讨。

欧洲央行的月度报告指出，中国需求下滑导致金属价格大幅下挫，任何反弹都将只是逐步的，并称当前迹象表明商品价格可能会继续停留在低位。在这份月报中，欧洲央行认为铁矿石、铝、及铜价下跌，反映“新兴经济体成长放缓”，“短期”而言可能会持续下去。

欧洲央行执委科尔对法国报纸集团EBRA称，欧元区经济增长力道还太弱，不足以创造足够数量的就业。

欧洲央行执委、首席经济学家普雷特重申了该行支持经济的决心，并呼吁政府实施改革以提振信心。

英国央行总裁卡尼重申，有关是否开始升息的决定，将在年底前后变得更明朗化；另外两位央行政策委员的语气听上去更接近投票支持行动。卡尼在提交给议会的年度报告中表示，英国经济的强势或许意味着，有关利率的决定将在年底前后变得更明确。这一观点是他在7月首次提出，又在8月给予重申。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，如果英镑走强证实对通胀的影响要小于预想，那么英央行或需要较模型所显示的时间更早加息。

英国央行MPC委员威尔表示，随着薪资加速上升，利率需要“相对快速”上调，进一步表明对英国开始加息的支持力度逐步增加。威尔还表示，若英国经济未来遇到困难，现在加息也会使央行届时有降息空间。

英国央行会议记录显示，决策者本月以8:1的票数维持利率在0.5%不变，且认为现在判断中国引发的市场动荡是否会给英国造成明显影响，还为时过早。货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂投票支持升息至0.75%，不过多数委员似乎并不急于升息。

俄罗斯央行维持指标利率在11.00%不变，称2015年该国GDP增速预计将降至3.9-4.4%，经济形势将取决于能源价格的走势。该央行预计未来三年油价将在每桶50美元左右，GDP按季度下滑态势持续的时间将比之前估计的要长。

**日本、韩国**

日本央行周二表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。但央行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。该央行调降了对出口及产出的评估，称“基本持平”，这也许表明央行对于第三季经济稳健复苏的信心开始动摇。央行对于海外经济体的看法也较为悲观，警告称新兴市场正在放缓。

日本央行表示，本季度日本工业生产将会持平，10-12月当季的增长前景也存在不确定性，因为中国经济放缓使日本向亚洲的出口受到打击。日本央行在9月月报中称，新兴经济体增长下滑打击了日本的机械制造商，而对中国的智能手机零件出口疲软，则使电子部件生产商受到影响。

韩国央行总裁李柱烈表示，预期美联储今年将会开始升息，而且未来的升息速度将比过去慢一些。“基于美联储官员的言论，我们预期美联储的升息进程将显现出与过去不同的模式，”李柱烈称。他还补充道，升息举措对韩国经济与金融市场的冲击，更多的取决于美联储对未来政策走向的言论，而非这一行动本身。

韩国央行上周五维持政策利率不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估今年两次降息行动对经济的影响，并等待美联储的升息决定。

**大中华区**

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。央行在其网站刊登答记者问表示，境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

中国央行周二起对商业银行实施平均法考核的存款准备金新规。业内人士认为，这将成为央行货币政策的新体温计，使其更为精准地使用总量及一揽子工具；而商业银行也因此获益，提高其流动性管理的灵活性，在资金出现缺口时平抑资金价格，释放超储增加收益。

中国央行货币政策委员会委员黄益平称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。黄益平在夏季达沃斯论坛上指出，当前最重要的工作应该是真正落实政府在2005年重启汇改时明确的‘参照一揽子货币’的‘有管理的浮动汇率’体系。

香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指本地离岸人民币（CNH）流动性支援充足，人民币短期波动不影响CNH资产长远需求。

香港金融管理局总裁陈德霖上周五称，8月本地人民币每日平均结算量仍超过1万亿元，而市场的人民币流动性充足。他向媒体表示，7、8月人民币每日平均结算量超过1万亿元，较上半年的逾8,000亿元持续增加。虽然7月跨境贸易结算量按月略有缩减，但实体经济、外汇及金融市场活动对人民币支付交易仍有很大需求，预计结算额将保持增长。

**澳洲**

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，中国当局令汇率机制向市场化迈进，这一进展值得欢迎。德贝尔指出，尽管8月11日中国央行的举动最初导致人民币贬值约4.5%，但在看待这一走势时应考虑到，人民币贸易加权汇率过去一年已经升值逾15%。

澳洲央行9月1日政策会议的会议记录称，第二季经济增长数据疲弱并不令人意外，委员认为一些经济活动指标已经显示出最近数月经济有所好转。该央行上述最新评论可能加强该央行将转为观望立场的看法。澳洲央行本月会议维持利率在纪录低位2.0%不变，并称“委员会认为维持利率不变是恰当的。”

**其他央行**

马来西亚央行上周五维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期，因目前正值马来西亚马币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。“在当前的政策利率水平，货币政策仍维持宽松立场，并对经济活动起到支撑作用。”央行货币政策委员会声明稿称。 (完)

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