徽商期货：政策或成为国内糖市的主要影响因素

至8月底，全国工业销糖量约879.3万吨，销糖率83.3%。相较于上一年度，销量仍然同比减少。受经济疲软及大宗商品价格大幅下挫等因素影响，8月国内糖市销售并没有太多惊喜。尽管受下一榨季国内减产利好支撑，但牛市行情仍没有启动。

在本榨季尾期，糖市政策或许成为影响糖市价格的重要因素。其一为进口糖政策。近日，相关部委在原糖加工企业行业自律工作总结会上，进一步要求加强食糖进口管控，加强行业原糖进口自律。这将在一定程度上利好国内糖市。其二为国储糖政策。当前国储糖库存量依旧较大，可以快速补充市场货源，因而国家在后期是否放储将严重影响国内糖价。其三为糖料定价政策。当前国内甘蔗收购价格由政府指定，而食糖价格由市场决定。蔗产区对于国家的直补政策、最低收购价政策等利好政策较为期待。(完)