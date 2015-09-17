瑞达期货：郑商所菜粕期货短期开始积聚多头反弹能量

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

菜粕1601合约最近2个月基本处于1950—2200元/吨区间振荡运行，主力合约成交量相比以前略有萎缩，说明市场人气相对低迷，而持仓量有反复增减迹象，说明其间市场有短线资金反复进出操作。因此这也造成了期货价格反复振荡。

目前强弱指标RSI有明显向上发散的迹象，而期货价格也持续收出了“五连阳”K线，说明短期市场开始积聚多头反弹能量。上方第一压力位是60日均线，这也是2100元/吨整数关口。不过，这个位置的压力，从技术上看，应该不难突破，重要的压力位应该在2200元/吨附近。

操作上，投资者短线可在2040—2060元/吨买多，以2010元/吨为止损点，目标2170元/吨。(完)

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