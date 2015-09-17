瑞达期货：郑商所菜粕期货短期开始积聚多头反弹能量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
菜粕1601合约最近2个月基本处于1950—2200元/吨区间振荡运行，主力合约成交量相比以前略有萎缩，说明市场人气相对低迷，而持仓量有反复增减迹象，说明其间市场有短线资金反复进出操作。因此这也造成了期货价格反复振荡。
目前强弱指标RSI有明显向上发散的迹象，而期货价格也持续收出了“五连阳”K线，说明短期市场开始积聚多头反弹能量。上方第一压力位是60日均线，这也是2100元/吨整数关口。不过，这个位置的压力，从技术上看，应该不难突破，重要的压力位应该在2200元/吨附近。
操作上，投资者短线可在2040—2060元/吨买多，以2010元/吨为止损点，目标2170元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”